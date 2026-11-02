Tehdit mesajlarıyla buluşmaya çağırıp katletti

Aydın'da eski erkek arkadaşı Veysi Düzenli (21) tarafından silahla başından vurularak öldürülen 20 yaşındaki Kumsal Kayan cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 6 ay önce Düzenli'den ayrılan Kumsal'ın takıntılı sevgiliden ne yaptıysa kurtulamadığı, genç kızın aramalarını ve mesajlarını her yerden engellemesine rağmen katilin ibandan bile tehdit mesajları gönderdiği öğrenildi.

SABAH'a konuşan acılı anne Nurgül Etik (45), "Farklı cep telefonu numaralarından arıyordu. Normal mesaj atamayınca ibanına para gönderip oradan mesaj atıyordu. Bu şekilde tehdit ederek görüşmeye mecbur ediyordu" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör