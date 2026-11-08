Tehlike altındaki türlerin envanteri çıkarıldı

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ürkiye'de biyolojik çeşitliliğin korunması ve nesli tehlike altındaki türlerin belirlenmesi amacıyla ilk kez uluslararası kriterlere dayalı "Türkiye Canlıları Kırmızı Listesi" hazırlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, değerlendirmelerin Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterleri esas alınarak yapıldığını belirtti. Değerlendirilen türlerin yaklaşık yüzde 67'sinin tehdit kategorilerinde bulunduğunu aktaran Çokçetin, bunların yüzde 22'sinin kritik, yüzde 14'ünün tehlikede, yüzde 31'inin hassas sınıfında olduğunu bildirdi. Çalışmaların 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. AA