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Giriş Tarihi: 22.1.2024

Tehlike sanılandan daha büyük: 8 milyon başıboş hayvan var

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Tehlike sanılandan daha büyük: 8 milyon başıboş hayvan var
Türkiye'de başıboş köpek sorunun neden olduğu saldırılar her geçen gün artıyor. Bilimsel araştırmalar ve istatistiklere yansıyan veriler, sokak köpeği sorununun tahmin edilenden de daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Örgütü; dünya nüfusunun yüzde 10'u kadar sahipsiz hayvan olduğunu bildirirken Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği'nin araştırmasına göre; ülkemizde 8 milyon sahipsiz hayvan bulunuyor. Türkiye'deki sahipsiz hayvanların yüzde 75'i kedi, yüzde 25 ise köpek. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi verilerinde de köpek ısırma vakalarını en çok yaşayan yaş grubu 0-4 yaş arası çocuklar... Köpek ısırıklarının neden olduğu enfeksiyon ise her yıl yüzde 67 oranında ölüme neden oluyor. Almanya'da yapılan bir araştırmada ise, dünyada başıboş köpek saldırıları her yıl yaklaşık 35 bin insanın yaşamına mâl oluyor.

AVRUPA'DA KURALLAR SIKI
Avrupa'da başıboş hayvan sorunu devlet ve toplumun tamamının müşterek çalışmasıyla çözülebildi. Avrupa ülkelerinde sokak köpeği popülasyonunun kontrol altına alınması için bazı kriterler uygulanıyor. Köpeklerin kimliklendirilmesi, kısırlaştırılması, sokak hayvanları için tam kapasiteli barınaklar inşa edilmesi bunlardan birkaçı. Sahipsiz köpekler hasta veya sakat ise toplum sağlığının korunması için gecikmeksizin uyutuluyor.

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Tehlike sanılandan daha büyük: 8 milyon başıboş hayvan var
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