Tek bir yaprağı bile sonunuzu hazırlayabilir: Bahçenizi kontrol edin! İşte dünyanın en ölümcül 14 bitkisi

Evde, salonda veya arka bahçenizde masumca büyüyen o yeşil yapraklar aslında sinsi birer suikastçı olabilir. Doğanın en göz alıcı renklerine sahip bazı bitkiler, sadece tek bir dokunuşla ya da çiğnenmesiyle insan vücudunu dakikalar içinde felç edebilecek, kalbi durdurabilecek kadar güçlü zehirler barındırıyor. İşin en korkunç yanı ise birçoğunun her gün önünden geçtiğimiz parklarda, yol kenarlarında ve hatta kendi saksılarımızda gizleniyor olması.
Yanından bile geçerken bir kez daha düşünmeniz gereken, tek bir yaprağı bile sonunuzu hazırlayabilecek dünyanın en tehlikeli 14 ölümcül bitkisini listeledik.
1. Güzelavrat Otu (Atropa Belladonna)
Güzelliğin Ölümcül Bedeli
İsmini antik çağda kadınların göz bebeklerini büyütmek için bu bitkinin özünü kullanmasından alır. Ancak bu "güzellik" arayışı çoğu zaman ölümle sonuçlanmıştır. Siyah, kiraz benzeri meyveleri çok tatlıdır; bu da özellikle çocuklar için büyük bir hayati tehlike oluşturur.
2. Zakkum (Nerium Oleander)
Dumanı Bile Zehirli!
Bahçelerimizi süsleyen bu pembe çiçekli bitki, dünyanın en zehirli türlerinden biridir. Tek bir yaprağının yenmesi bir yetişkinin kalbini durdurabilir. Hatta zakkum dallarıyla ateş yakıp dumanını solumak veya o ateşte yemek pişirmek bile ciddi zehirlenmelere yol açar.
3. Nergis (Narcissus)
Soğanlarına Dikkat!
Baharın müjdecisi nergisin en zehirli kısmı soğanlarıdır. Genellikle yanlışlıkla yemeklik soğanla karıştırılması sonucu zehirlenmeler yaşanır. Tüketilmesi durumunda şiddetli kusma, ishal ve kalp ritmi bozukluklarına neden olur.
4. Yüksük Otu (Digitalis)
Tıp ve Zehir Arasındaki İnce Çizgi
Kalp ilaçlarının ham maddesi olan bu bitki, doğada bulunduğu haliyle tam bir ölüm makinesidir. Kontrolsüz şekilde vücuda girdiğinde nabzı aşırı düşürür ve kalbi tamamen durdurabilir. Rengi ve şekli çok güzel olsa da asla dokunulmamalıdır.
5. Adi Porsuk (Taxus Baccata)
Sessiz Katil
Meyvesinin etli kırmızı kısmı hariç (çekirdeği dahil) her yeri yüksek oranda toksin içerir. En tehlikeli özelliği, zehirlenme belirtisi göstermeden doğrudan kalp durmasına neden olabilmesidir. Çekirdeği çiğnenerek yutulursa kurtulma şansı çok düşüktür.
6. Baldıran Otu (Conium Maculatum)
Sokrates'i Öldüren Bitki
Tarihin en ünlü zehri olan baldıran, sinir sistemini felç eder. Felç hali ayaklardan başlar ve yukarı doğru yayılır; akciğer kaslarına ulaştığında nefes almayı imkansız hale getirerek ölümü getirir. Maydanoz ile karıştırılabilmesi en büyük riskidir.
7. İncir Ağacı (Ficus Carica)
Güneşle Birleşen Tehlike
Listenin en şaşırtıcı ismi! İncirin yapraklarından veya dallarından sızan süt benzeri sıvı (lateks), cilde temas ettiğinde ve güneş ışığına maruz kalındığında ciddi yanıklara yol açar. "Fitofotodermatit" denilen bu durum, deride su dolu kabarcıklar ve kalıcı lekeler bırakır.
8. Ak Söğüt (Salix Alba)
Mide Kanatabilir!
Aspirinin atası olarak bilinen bu ağacın kabukları salisin içerir. Ancak doğrudan tüketilmesi veya aşırı dozda çayının içilmesi, özellikle hassas bünyelerde ciddi mide kanamalarına ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.
9. Hint Yağı Bitkisi (Ricinus Communis)
Tohumlarında bulunan "risin" maddesi, bilinen en güçlü biyolojik zehirlerden biridir. Sadece 4-5 adet tohumun çiğnenerek yutulması bir insanı öldürmeye yeterlidir. Bu bitki, dünyada "en zehirli bitki" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir.
10. Karayemiş (Prunus Laurocerasus)
Taze Meyveye Dikkat!
Karadeniz bölgesinde çok sevilen karayemişin meyveleri lezzetlidir ancak çekirdekleri ve yaprakları yüksek oranda siyanür bileşikleri içerir. Çekirdeklerin ezilerek veya çiğnenerek yutulması ciddi nefes darlığına ve zehirlenmeye sebep olur.
11. Orman Sarmaşığı (Hedera Helix)
Hemen her bahçede bulunan bu sarmaşığın meyveleri zehirlidir. Yenmesi durumunda boğazda şiddetli yanma, sindirim sistemi bozuklukları ve yüksek ateş görülür. Ayrıca cilde teması halinde alerjik dermatit yapabilir.
12. Su Baldıranı (Cicuta)
Kuzey Amerika'nın en zehirli bitkisidir; merkezi sinir sistemini dakikalar içinde felç eder.
13. At Kestanesi (Aesculus Hippocastanum)
Yenilebilir Kestane Değildir!
Normal kestane ile karıştırılması en büyük hatadır. İçindeki "esculin" maddesi insan sağlığı için zararlıdır. Tüketildiğinde mide ağrısı, bulantı ve kramp yapar. Hayvanlar için de son derece tehlikelidir.
14. Şimşir (Buxus)
Peyzajın Zehirli Güzeli
Bahçe düzenlemelerinde çit olarak kullanılan şimşir, alkaloidler bakımından zengindir. Yapraklarının veya gövdesinin çiğnenmesi solunum güçlüğü, kusma ve ağır vakalarda felç ile sonuçlanabilir.
TIBBİ UYARI: Bu metin bilgilendirme amaçlıdır. Bahçenizdeki yabani otlarla ilgili uzmanlardan bilgi almanız daha doğru sonuç verecektir.