Tek bir yaprağı bile sonunuzu hazırlayabilir: Bahçenizi kontrol edin! İşte dünyanın en ölümcül 14 bitkisi

Evde, salonda veya arka bahçenizde masumca büyüyen o yeşil yapraklar aslında sinsi birer suikastçı olabilir. Doğanın en göz alıcı renklerine sahip bazı bitkiler, sadece tek bir dokunuşla ya da çiğnenmesiyle insan vücudunu dakikalar içinde felç edebilecek, kalbi durdurabilecek kadar güçlü zehirler barındırıyor. İşin en korkunç yanı ise birçoğunun her gün önünden geçtiğimiz parklarda, yol kenarlarında ve hatta kendi saksılarımızda gizleniyor olması.