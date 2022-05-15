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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Tek embriyoyla hamilelik

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Tek embriyoyla hamilelik

Betül Hacıosmanoğlu’na henüz 30 yaşında erken menopoz teşhisi konuldu. Çocuk sahibi olması imkânsız gibiydi. Hiç pes etmedi. 6 ay plazma tedavisi gördü. Rezervdeki 5 yumurtadan sadece biri sağlıklıydı. O tek embriyoyla mucize gerçekleşti. Anneliği tadan genç kadın: Artık hayatımda imkânsıza yer yok. Çok mutluyum

Kocaeli'deki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Betül Hacıosmanoğlu'na 30 yaşındayken erken menopoz teşhisi konuldu. Farklı merkezlere gittiğinde çocuk sahibi olamayacağı söylendi. "İmkânsız, boşuna uğraşmayın" denildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Eray Çalışkan ise PRP tedavisini önerdi. Hiç vakit kaybetmeden PRP tedavisine başlandı. 6 ay süren tedavi sürecinin sonunda muayeneye gittiğinde 5 yumurta görüldü. Bunlardan yalnızca bir tanesi sağlıklıydı. O tek embriyo ise şimdi 1.5 yaşındaki Berra. Betül Hacıosmanoğlu, 'Çok mutluyum, artık hayatımda imkansıza yer yok' dedi. Prof. Dr. Çalışkan ise "Kadınların 10 binde biri 20 yaşından önce, binde biri 30 yaşından önce ve yüzde 1'i 40 yaşından önce adetten kesilir ve menopoza girer. Diğer bir sorun ise "erken yumurtalık yetmezliği"dir. Bu durum kadınların düzenli adet görseler de yumurtalarının bitmesini veya tek tük kalmasını ifade eder.



PRP tedavisi, kanımızda bulunan trombosit denilen, hasarlı dokuda kanamayı durdurup sonrasında tamir sürecini başlatan hücrelerin ayıklanmasını sağlar. PRP, son 5 yıldır erken yumurtalık yetmezliği olan kadınlarda denenmeye başladı. 40 yaş altı kadınlarda tüp bebekte fazladan yumurta elde etmekte yararı olabiliyor. Tüp bebek işlemi gibi narkoz altında anne adayına iğne yardımı ile PRP yumurtalıklar içine enjekte ediliyor.



Trombosit içindeki büyüme faktörleri eğer yumurtalık içinde yumurta kaldı ise onları büyümeye zorlamakta ve yüzde 10-15 hastada fazladan yumurta elde etmekteyiz. Tabi PRP bir kök hücre tedavisi değil. Rezervde yumurta kaliteli ise onu büyütmekte, kalitesiz ise onu büyütmektedir. Halen bilimsel deneme ve araştırma konusu olan PRP bir grup hastanın 40 yaş üstünde bile gebe kalabilmesi için umut ışığı olmuştur" diye konuştu.

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Tek embriyoyla hamilelik
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