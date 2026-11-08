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Giriş Tarihi: 08.11.2026 20:08 Son Güncelleme: 08.11.2026 20:11

Tek katlı evin çatısı alev alev yandı

Bursa'da tek katlı evin çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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İHA İHA
Tek katlı evin çatısı alev alev yandı
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Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan tek katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çatının alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

#BURSA #OSMANGAZİ İLÇESİ
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Tek katlı evin çatısı alev alev yandı
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