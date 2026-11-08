Tek katlı evin çatısı alev alev yandı

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan tek katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çatının alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.