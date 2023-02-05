Tek tuşla 20 milyonluk vurgun

İstanbul'da kendilerini banka çalışanı gibi tanıtarak aradıkları vatandaşları yaklaşık 20 milyon lira dolandıran 31 şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 31 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklandı. Şüphelilerin "kişinin kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından ayrı ayrı 328'er yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede dolandırıcıların, "Hesabınızda şüpheli işlemler yapıldı, bloke edilmesi gerekiyor. Telefon bankacılığınızın üst kısmındaki kareye basın ki hesabınız bloke olsun" dediği belirtildi. Buna inanan mağdurların tuşa basması sonucu hesaplarındaki parayı kaptırdığı kaydedildi.