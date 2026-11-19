BEYİN DAMARLARINDAKİ ANEVRİZMA YIRTILINCA BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Soruşturmanın ardından hazırlanan 4 sayfalık iddianamede, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı raporuna da yer verildi. 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun gönderdiği raporda, maktul Soner Çil'de tespit edilen travmatik değişimlerin tek başına ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadığı belirtildi. Baş bölgesine alınan darbeye bağlı yumuşak doku travmasının yaşamı tehlikeye sokmadığı, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olduğu ve kemik kırığına neden olmadığı kaydedildi. Çil'in ölümünün, künt kafa travmasının etkisiyle önceden mevcut olan beyin damarlarındaki anevrizmanın yırtılması sonucu meydana gelen beyin kanamasına bağlı olduğu ifade edildi. Raporda, darp olayı ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu, ancak önceden mevcut olan anevrizmanın da ölümde etkisi ve katkısı olduğu görüşüne de yer verildi. Hazırlanan iddianamede Ahmet Enes Erdem ve Yavuz Kef hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.