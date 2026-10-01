Tekirdağ’da akılalmaz olay! Küçük çocuğun içinde olduğu otomobili kaçırdı: Hırsız önce yayaya ardından 2 araca çarptı!

KAÇARKEN ÖNCE YAYAYA ARDINDAN ARAÇLARA ÇARPTI

İddiaya göre E.G.'nin kullandığı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde bir yayaya çarptı. Kazanın ardından sürücünün aracı durdurmadan yoluna devam ettiği öğrenildi. İhbar üzerine polis ekipleri, kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin takibindeki otomobil, Çevre Yolu'na çıkarak İstanbul istikametinde ilerledi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Otomobil, yolda O.Y. yönetimindeki 34 CFP 466 plakalı araç ile Ş.K. yönetimindeki 34 KRE 144 plakalı otomobile de çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.