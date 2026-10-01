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Giriş Tarihi: 1.10.2026 11:33 Son Güncelleme: 1.10.2026 11:58

Tekirdağ'da akılalmaz olay! Küçük çocuğun içinde olduğu otomobili kaçırdı: Hırsız önce yayaya ardından 2 araca çarptı!

Tekirdağ'da meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. 4 yaşında çocuğun bulunduğu otomobili çaldı. Kaçarken yayaya çarpan hırsız ardından 2 otomobile çarptı. Kazada yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar...

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İHA Yaşam
Tekirdağ’da akılalmaz olay! Küçük çocuğun içinde olduğu otomobili kaçırdı: Hırsız önce yayaya ardından 2 araca çarptı!
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Edinilen bilgilere göre, olay Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre torunuyla marketten çıkan bir vatandaş, 4 yaşındaki torununu otomobile bindirdiği sırada E.G. tarafından itilerek aracının kaçırıldığını ileri sürdü. E.G., 59 APE 174 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştı.

KAÇARKEN ÖNCE YAYAYA ARDINDAN ARAÇLARA ÇARPTI

İddiaya göre E.G.'nin kullandığı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde bir yayaya çarptı. Kazanın ardından sürücünün aracı durdurmadan yoluna devam ettiği öğrenildi. İhbar üzerine polis ekipleri, kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin takibindeki otomobil, Çevre Yolu'na çıkarak İstanbul istikametinde ilerledi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Otomobil, yolda O.Y. yönetimindeki 34 CFP 466 plakalı araç ile Ş.K. yönetimindeki 34 KRE 144 plakalı otomobile de çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



3 KİŞİ YARALANDI

Kazalarda yaralanan yaya ile 2 sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobili kullandığı iddia edilen E.G. ise polis ekiplerince yakalandı.

MİNİK ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kaçırıldığı iddia edilen otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından alınarak ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SÜLEYMANPAŞA #KAZA

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Tekirdağ'da akılalmaz olay! Küçük çocuğun içinde olduğu otomobili kaçırdı: Hırsız önce yayaya ardından 2 araca çarptı!
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