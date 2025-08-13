Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da çeşme suyu skandalı! 'Musluklarımızdan kahve servisi'
Giriş Tarihi: 13.8.2025 14:29

Tekirdağ'da çeşme suyu skandalı! 'Musluklarımızdan kahve servisi'

Tekirdağ'da yaşanan su kesintisinin ardından şebeke sularının kahverengi aktığını ve koku yaydığını farkeden vatandaş sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi.

İHA
Tekirdağ’da çeşme suyu skandalı! ’Musluklarımızdan kahve servisi’

Tekirdağ'da yaşanan su kesintilerinin ardından bazı mahallelerde musluklardan kahverengi su akmaya başladı.
Kentte son günlerde etkisini artıran kuraklık ve düşük su seviyeleri, şebeke suyunun kalitesini olumsuz etkiledi. Su kesintilerinin ardından musluklardan kahverengi su akması, vatandaşların tepkisine neden oldu. Bazı evlerde akan suyun rengi ve kokusu dikkat çekerken, vatandaşlar durumu sosyal medyada da paylaştı.

İhbarda bulunan vatandaşlardan kimisi, "Musluklarımızdan kahve servisi" yorumunda bulundu.

Tekirdağ'da çeşme suyu skandalı! 'Musluklarımızdan kahve servisi'
