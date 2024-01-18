Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da çevreyi kirleten firmalara 66 milyon lira ceza
Giriş Tarihi: 19.1.2024

Tekirdağ’da çevreyi kirleten firmalara 66 milyon lira ceza

Tekirdağ’da çevreyi kirleten firmalara 66 milyon lira ceza
Tekirdağ'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2023'te yapılan çevre denetimlerinin istatistiklerini paylaştı. Çevreye zarar veren 62'si hava kirliliği, 69'u ise su kirliliği ve diğer konularda yapılan denetimler neticesinde 214 tesise 66 milyon 264 bin lira idari para cezası uygulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından 2023'te il genelinde 1564 denetim gerçekleştirildi. Ekipler tarafından denetimler sonucunda Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 44 tesisin faaliyetleri de durduruldu. DHA

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Tekirdağ’da çevreyi kirleten firmalara 66 milyon lira ceza
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