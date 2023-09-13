Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da dünür kavgası: 10 gözaltı
Giriş Tarihi: 13.9.2023 23:01

Tekirdağ'da dünür kavgası: 10 gözaltı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde dünürler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

İHA
Tekirdağ’da dünür kavgası: 10 gözaltı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında gelinlerinin işe girip girmemesi konusunda tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerini darp etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olaya müdahale eden Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafları güçlükle ayırabildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişi ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Polis ekipleri güvenlik amacıyla apartman önünde önlemlerini alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! Düzensiz göçe karşı yeni uygulama: O ilimiz pilot bölge seçildi
İkinci pist tamam! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girecek: Yolcu hedefi belli oldu
CHP Afyon Merkez İlçe Kongresinde kavga çıktı
SON DAKİKA! İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı: 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklar
İBB'nin algı operasyonu çöktü: Kendi personeli bile bozuk merdiveni kabul etti! Göz göre göre yalan söylediler...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi: 4 işçi göçük altında!
İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı! Hamile kadın aracın altında kaldı
Kafkasya’daki tuzak
İtiraf edin, siz de 12 Eylül’e karşı boş değilsiniz
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da dünür kavgası: 10 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA