Tekirdağ’da feci kaza: Erkek hemşire öldü! Yaralılar var...

Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bircan Öztürk ile yanındaki E.G. (28), E.A. (25) ve H.E. (29) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bircan Öztürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyon şoförü R.T. gözaltına alındı...