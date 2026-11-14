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Giriş Tarihi: 14.11.2026 11:23

Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil TIR'a çarptı! 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'da meydana gelen kazada otomobil TIR’a arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Tekirdağ’da feci kaza: Otomobil TIR’a çarptı! 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, dün akşam saatlerinde Tekirdağ-Malkara kara yolunun İnecik mevkisinde meydana geldi. Ü.Ö. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden A.Y.'nin kullandığı TIR'a çarptı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde otomobildeki Nebahat Özdemir'in (73) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Ü.Ö. ile araçta bulunan Z.G., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TEKİRDAĞ

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Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil TIR'a çarptı! 1 ölü, 2 yaralı
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