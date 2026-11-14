Tekirdağ’da feci kaza: Otomobil TIR’a çarptı! 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Tekirdağ-Malkara kara yolunun İnecik mevkisinde meydana geldi. Ü.Ö. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden A.Y.'nin kullandığı TIR'a çarptı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde otomobildeki Nebahat Özdemir'in (73) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Ü.Ö. ile araçta bulunan Z.G., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü.