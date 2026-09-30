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Giriş Tarihi: 30.09.2026 20:55

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde refüje çarpan otomobile arkadan başka bir otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

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AA
Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Çorlu-Tekirdağ çevre yolunda B.A. idaresindeki 34 BA 6065 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak savruldu. Bu sırada arkadan gelen M.B. yönetimindeki 34 UB 4559 plakalı otomobil, savrulan otomobile çarparak takla attı.

Kazada, sürücüler B.A. ve M.B. ile otomobilerde bulunan C.E. ve E.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#TEKİRDAĞ #ÇORLU
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Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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