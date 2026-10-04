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Giriş Tarihi: 4.10.2026 19:59

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı; 5 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

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DHA
Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı; 5 yaralı
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Kaza, saat 18.30 sıralarında Önerler Mahallesi İstanbul Caddesinde meydana geldi. Hediye G. yönetimindeki 34 AE 8203 plakalı otomobil, bağlantı yolundan çıktığı sırada İstanbul Caddesi'nde seyir halinde olan Behçet Y. idaresindeki 06 BDV 677 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Hediye G., araçta bulunan H.Ş.G., M.A.G. ve R.B. ile diğer otomobil sürücüsü Behçet Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#TEKİRDAĞ #ÇORLU
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Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı; 5 yaralı
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