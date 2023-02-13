Tekirdağ’da kıyılarda deniz suyu çekilmişti: Uzman isim sebebini açıkladı

İnsanların denizin çekilmesinden tedirginlik yaşadığını ifade eden Özşahin, "Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur. Tamamen dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan hadisedir, herhangi bir korkuya gerek yok. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir. Tekirdağ'da Kral Yolu olarak isimlendirilen Marmaraereğlisi ilçesinin alçak olduğu alanlarda bu çekilme genliği fazla olduğundan dolayı geniş alanda görülmektedir." diye konuştu.

Özşahin, sö konubu durumun Marmara Denizi'nde her sene görüldüğünü anımsattı.