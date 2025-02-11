Tekirdağ’da korkunç manzara: 13 yaşındaki kız ölü, babası ise bilekleri kesilmiş halde bulundu!

KORKUNÇ MANZARA

Polis ekipleri çilingir yardımı ile girdiği evde 13 yaşındaki S.Y.'nin odasında yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri talihsiz kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Baba A.Y'nin ise bileklerini kesmiş halde bulan sağlık ekipleri tedavisi için Çorlu Devlet Hastanesine sevk etti. S..Y.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin girdiği evde ölü olarak bulduğu 13 yaşındaki S.Y.'nin iddiaya göre babası tarafından öldürülüp ardından bileklerini keserek intihar ettiği öne sürüldü.