Tekirdağ’da korkunç manzara: 13 yaşındaki kız ölü, babası ise bilekleri kesilmiş halde bulundu!

Çorlu ilçesinde eşinden kısa süre önce ayrılan 44 yaşındaki A.Y., kızı S.Y. İle birlikte yaşamaya başladı. Eşinden ayrıldığı için bunalıma girdiği iddia edilen A.Y.'nin sosyal medyadan sürekli eşini suçlayan paylaşımlar yapmaya başladı.
A.Y'nin bu akşam son yaptığı paylaşımlarda ise yakınları intihar etmesinden şüphelendi. Sosyal medya ve telefonla kendisine ulaşamayan yakınları 112'yi arayarak polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KORKUNÇ MANZARA
Polis ekipleri çilingir yardımı ile girdiği evde 13 yaşındaki S.Y.'nin odasında yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri talihsiz kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Baba A.Y'nin ise bileklerini kesmiş halde bulan sağlık ekipleri tedavisi için Çorlu Devlet Hastanesine sevk etti. S..Y.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin girdiği evde ölü olarak bulduğu 13 yaşındaki S.Y.'nin iddiaya göre babası tarafından öldürülüp ardından bileklerini keserek intihar ettiği öne sürüldü.