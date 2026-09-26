Tekirdağ’da merada çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Yukarısevindikli Mahallesi Yeşilbayır mevkiindeki merada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler geniş bir alanı etkilerken, gökyüzünü kaplayan yoğun duman hayatı olumsuz etkiledi. Duman nedeniyle karayolunda görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, olası bir facianın önüne geçmek için araç trafiğini geçici olarak çift yönlü olarak durdurdu. Yoğun dumanın ve sıfıra inen görüş mesafesinin yol açtığı kısıt nedeniyle bölgede maddi hasarlı bir trafik kazası da yaşandı.

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay bölgesine sevk edilen itfaiye ekipleri, rüzgara rağmen yoğun bir çalışma yürüttü. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise bir süre daha devam etti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör