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Giriş Tarihi: 16.11.2026 22:12 Son Güncelleme: 16.11.2026 22:21

Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Tekirdağ'da bir otomobilde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

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İHA İHA
Tekirdağ’da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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Yangın, merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki Nissan X-Trail marka 59 APN 384 plakalı otomobilde yangın çıktı.

Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Araçtan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

#TEKİRDAĞ #SÜLEYMANPAŞA
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Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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