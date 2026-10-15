Tekirdağ’da yağış hayatı felç etti! Çorlu sular altında, araçlar çukurlara düştü!

Yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri Çorlu oldu. Atatürk Meydanı'nda, Arçelik'in bulunduğu bölgede yollar sular altında kaldı. Yağış sonrası ortaya çıkan görüntülerde araçların ilerlemekte zorlandığı, belediyenin açtığı belirtilen çukurların ise sürücüler açısından tehlike oluşturduğu görüldü. Bazı araçların çukurlara düşmesi ve vatandaşların yaşadığı mağduriyet tepkileri artırdı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a tepki göstererek yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını istedi.

SÜLEYMANPAŞA KUMBAĞ'DA YOLLAR ÇAMUR DERYASINA DÖNDÜ

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde de yağışın ardından yolların çamurla kaplandığı bildirildi. İhbar hattına ulaşan görüntülerde, mahalle yollarının çamur nedeniyle kullanımı zorlaştırdığı görüldü. Yaşadıkları mağduriyete tepki gösteren vatandaşlar, "Köyde bile böyle yol yok! Bu nasıl belediyecilik?" sözleriyle tepkilerini dile getirdi. Mahalle sakinleri, her yağışın ardından benzer sorunlarla karşılaşmak istemediklerini belirterek yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini ifade etti.

ÇERKEZKÖY'DE SU EVLERE VE İŞ YERLERİNE GİRDİ

Yağışın etkili olduğu bir diğer ilçe Çerkezköy oldu. İlçede bazı ev ve iş yerlerini su bastığı, vatandaşların ise zor anlar yaşadığı bildirildi. Bazı noktalarda insanların mahsur kaldığı yönündeki ihbarlar, yağışın kent genelinde oluşturduğu mağduriyeti gözler önüne serdi.

VATANDAŞTAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE TESKİ'YE TEPKİ

Tekirdağ genelinde yaşanan su baskınları, çamurla kaplanan yollar ve araçların çukurlara düşmesi vatandaşların tepkisini beraberinde getirdi. Özellikle Çorlu'da yaşanan sorunlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve Çorlu Belediyesi eleştirilerin odağına yerleşti. Vatandaşlar, yağışın ardından ortaya çıkan tablonun altyapı, drenaj ve yol çalışmalarının yeterliliği konusunda soru işaretleri oluşturduğunu belirterek yetkililerden açıklama ve kalıcı çözüm bekliyor.

İLK YAĞMURDA ORTAYA ÇIKAN MANZARA TARTIŞMA YARATTI

Her fırsatta belediyecilik hizmetleri ve kent yaşamı üzerine yapılan açıklamalar, yağışın ardından ortaya çıkan görüntülerle yeniden tartışma konusu oldu. Tekirdağ'da vatandaşlar, yolların su altında kalmadığı, ev ve iş yerlerinin zarar görmediği, ulaşımın güvenli şekilde sağlandığı bir kent istiyor. Şimdi gözler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve ilçe belediyelerinin atacağı adımlarda. Vatandaşların beklentisi ise açık: Yağmurun ardından aynı manzaraları yeniden yaşamamak ve sorunlara geçici değil, kalıcı çözümler üretilmesi.