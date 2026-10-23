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Giriş Tarihi: 23.10.2026 16:53 Son Güncelleme: 23.10.2026 17:00

Tekirdağ'da yaya geçidinde öğretmenlere çarpmıştı! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ’da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anaokulu öğretmenleri Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu’na otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 öğretmenin havaya savrulduğu feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan sürücü Ö.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA Yaşam
Tekirdağ’da yaya geçidinde öğretmenlere çarpmıştı! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Tekirdağ'da pazartesi günü Süleymanpaşa ilçesi Atatepe mevkisinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anaokulu öğretmeni Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu'na, Ö.Ö.'nün kullandığı otomobil çarptı.

KAZADA 2 ÖĞRETMEN FECİ ŞEKİLDE YARALANDI

Kazada 2 öğretmen yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Özer, Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne, Bodurluoğlu da İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sümeyye Özer'in yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından normal servisi alındığı, Yasemin Bodurluoğlu'nun ise taburcu edildiği bildirildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bu arada kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, otomobilin yaya geçinde çarptığı 2 öğretmenin havaya savrulup, yere düştüğü anlar yer aldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SÜLEYMANPAŞA #TEKİRDAĞ

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