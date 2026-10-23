Tekirdağ’da yaya geçidinde öğretmenlere çarpmıştı! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KAZADA 2 ÖĞRETMEN FECİ ŞEKİLDE YARALANDI

Kazada 2 öğretmen yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Özer, Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne, Bodurluoğlu da İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sümeyye Özer'in yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından normal servisi alındığı, Yasemin Bodurluoğlu'nun ise taburcu edildiği bildirildi.