Tekirdağ'ın altın çocuğu 3. kez dünya rekortmeni oldu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Antalya'da devam eden Trisome Oyunları'nda, Tekirdağ'ın ve Türkiye'nin gururu olan Altın Çocuk Özel Milli atlet Emirhan Akçakoca, uzun atlamada dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmayı yine başardı.

Tekirdağ'a coşkulu halk kitlesinin alkışlarıyla giren Özel Milli Atlet Emirhan Akçakoca ve Özel Sporcular Atletizm Antrenörü Lokman Öksüz'ü Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve ekibi çiçeklerle karşıladılar. Üst üste 3. defa Dünya rekortmeni olan Akçakoca, uzun atlamada 4.27'lik derecesiyle Dünya rekorunun sahibi olarak kendi rekorunu kırmanın yanı sıra 4x100 bayrak yarışı ile 4x400 bayrak yarışında takım halinde Dünya rekoru kırdılar.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, "Emirhan,Tekirdağ'ımızın,Türkiye Cumhuriyetimizin adını duyurmaya devam ediyor.İstiklal Marşımızı ezberletmeye al bayrağımızı gönderde dalgalandırmaya devam ediyor. Bu başarıda emeği geçen başta annesi, babası ve yıllarca çalıştığı antrenörünü canı gönülden tebrik ediyorum. Kendisi bizim Gençlik ve Spor Müdürlüğü kulübümüzün sporcusudur. Kendisiyle gurur duyuyoruz, duymaya da devam edeceğiz.Emirhan her yıl Dünya Şampiyonu olarak Tekirdağ'ı, Türkiye'yi gururlandırıyor. Biz de onunla gurur duyuyoruz" dedi. Heyecanı gözlerinden okunan Emirhan Akçakoca, "Yarışmamız çok zordu ama biz başardık. Yarışmaya gitmeden önce 10 tane madalyayı toplayacağıma söz vermiştim, başardım. Şimdi bir sonraki yarışa daha büyük bir hevesle gideceğim. O yarışta da başaracağıma, hocanın yüzünü kara çıkarmayacağıma inanıyorum" dedi.

Emirhan'ın başarısının tesadüf olmadığını, azim, istek ve yoğun bir çalışmanın eseri olduğunu ifade eden antrenörü Lokman Öksüz, "33 ülkenin katılımıyla, Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık ve takım halinde rekorlar kırarak 1. olduk.Takım halinde şampiyonluğun yanı sıra başta Emirhan olmak üzere bireysel şampiyonluklar kazandık. Biz Türkiye Özel Sporcular Federasyonu olarak 33 ülkeyi ağırlayıp çok güzel bir yarışma düzenledik. Bunu en iyi şekilde yaparak, dünya raporlarıyla taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Karşılama konuşmalarının ardından Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Süleymanpaşa'da konvoy halinde dolaşan Emirhan'ı,Tekirdağ halkı coşku ve alkışlarla bağrına bastı.