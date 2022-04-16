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Giriş Tarihi: 16.4.2022 16:13

Tekne orucu tutan çocuklar iftar açtı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tekne orucu tutan çocuklar iftar açtı

Beyoğlu’nda çocuklara oruç tutmayı sevdirmek ve alıştırmak için Gönülbağı Vakfı tarafından Tekne orucu (çocuk orucu) etkinliği yapıldı. Öğleye kadar oruç tutan çocuklar hep birlikte iftar yaptı.

Gönülbağı Vakfı tarafından Tophane Parkı'nda çocuklar için Tekne orucu etkinliği yapıldı. Çocuklara oruç tutmayı sevdirmek için düzenlenen etkinlik ile öğleye kadar oruç tutan çocuklar hep birlikte iftar yaptı. Karagöz -Hacivat gösterisi ile eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, öğle ezanının okunmasıyla iftar yaptı. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Tekne orucu tutan Afra Hilal Kesik "Tekne orucu için geldik. İlk defa bu iftar programına katılıyorum. Büyüyünce de oruç tutacağım. Oruç tutmayı seviyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZA KÜÇÜKLÜKTEN BU KÜLTÜRÜ ÖĞRETİYORUZ"

Çocuğu ile etkinliğe gelen Selim Kesik "Bu organizasyonu düzenleyenlerden Allah razı olsun. Çocuklarımızı bu yaşlarda oruca alıştırmaya çalışıyoruz. Hem bir kültürü öğretmeye çalışıyoruz hem de dinimizin vecibelerini yerine getirmeleri için küçüklükten onlara bu kültürü vermeye çalışıyoruz. İslam ahlakını vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZIN ORUÇ HEYECANINI HEP BİRLİKTE YAŞADIK"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün çocuklarımızın oruç heyecanını hep birlikte yaşadık. Onlar öğlen ezanının okunmasıyla oruçlarını açtılar. Biz de çocukların oruç açma heyecanına ortak olduk. Tophane bölgesinde Gönülbağı Vakfımızın organize ettiği bir iftar programındayız. Beyoğlu'nda her akşam iftar sofraları kuruluyor" dedi.

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Tekne orucu tutan çocuklar iftar açtı
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