Tekne turunda kaybolan kayıp emlakçının cesedi 4 gün sonra denizde bulundu

İstanbul'dan tatil için Kekova'ya gelen emlak işleri ile uğraşan Mustafa Murat Çiçek, yakınlarının bulunduğu 12 kişilik grupla 3 günlük yatılı tekne turuna çıktı. 17 Ekim akşamı tekne denizde demir attı. Evli ve 2 çocuk babası Çiçek'in teknedeki diğer yakınları yol yorgunluğu nedeniyle akşamı uyudu. Mustafa Murat Çiçek ise balık tutmak için güvertede kaldı. Çiçek'i en son gören kişinin tekne kaptanı olduğu belirtildi. Kaptanın kendisine yatmasını söylediği, Çiçek'in ise biraz daha balık tutup yatacağını ifade ettiği ortaya çıktı.

SABAH UYANINCA GÖREMEDİ

18 Ekim Pazar gününün ilk saatlerinde aynı kamarada kalan yakını uyandığında Çiçek'i odada göremedi. Durumu teknedeki diğer kişilere bildirerek aramaya başladı. Ancak evli ve 2 çocuk babası Mustafa Murat Çiçek bulunamadı. Ardından durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Kayıp ihbarının ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Kekova açıklarında arama çalışmaları başlatıldı. Bu sırada durum İstanbul'daki ailesine bildirildi. Denizde ve çevrede yapılan aramanın ardından Çiçek'in cansız bedeni 4 gün sonra 22 Ekim tarihinde Kekova açıklarında bulundu. Acı haberi alan İstanbul'daki ailesi gözyaşlarına boğuldu.

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Denizden çıkartılan Mustafa Murat Çiçek'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Çiçek'in cenazesi havayolu ile İstanbul'a gönderildi.