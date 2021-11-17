Teknedeki cinayetin detayları kan dondurdu! Bize mi saplayacaksın? dedikten sonra...

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 14 Kasım Pazar gecesi iskeledeki bir teknede çıkan kavgada 23 yaşındaki Ali Çelik kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Teknede kanlar içinde yatan ve kalbinden bıçaklanan Ali Çelik'e tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince teknede yaşanan kavgadaki 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik kamarası görüntülerinde 5 kişilik arkadaş grubunda bulunan G.T'nin Ali Çelik'in elinde oynamakta olduğu bıçağı alarak "Bize mi saplayacaksın" deyip Çelik'in kalbine sapladığı iddia edildi.

Asayiş ekipleri teknedeki güvenlik görüntülerinden yola çıkarak kavgada bıçağı kullanan şüphelinin G.T olduğunu ve sonrasında bıçağı denize attığını tespit etti. Olayda kullanılan bıçak dalgıçlar tarafından çıkartılırken şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. G.T. ise 'tahammülden adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜÇÜK KARDEŞİ YIKILDI

Yaşana korkunç cinayetin ardından polis Mersin'in Anamur ilçesinde yaşanan baba Nebi Çelik'e durum bildirildi. Oğlunun ölüm haberini alan acılı baba küçük oğlu veli ile birlikte cenazeyi teslim almaya geldi. Ağabeyinin ölüm haberini alan küçük kardeş Veli Çelik gözyaşlarına boğuldu. Ağabeyinin cansız bedeni cenaze aracına konarken Veli ayakta duramayarak yere yıkıldı.

Uzun süre, "Canım ağabeyim sana nasıl kıydılar. Allahım bu nasıl bir acı" diye ağıt yaktı. Veli Çelik'in feryadı herkesi ağlattı. Bu sırada ağabey Ali Çelik'in cenazesi araca kondu.

GALERİCİDE ÇALIŞIYORDU

Acılı baba Nebi Çelik, oğlunun Belek Turizm Merkezi'nde otomobil galerisinde çalıştığını söyledi. Polisin kendisini araması ile cinayetten haberdar olduğunu belirten Nebi Çelik, "Alanya'da polis 5 kişinin kavga ettiğini, oğlum Ali'nin kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybettiği söylendi. Ben onu ne çileler ile büyüttüm. Caninin biri kalbinden bıçaklayıp öldürüyor" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Ali Çelik'in canız bedeni Anamur ilçesi Çarıklar Mahalle Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerini gözyaşları arasında toprağa verildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Yaşana korkunç cinayetin ardından polis, teknede bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kamera görüntüsü inceleyen ekiler, Ali Çelik'i kalbinden bıçaklayarak öldüren kişinin G.T. olduğu tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan bıçak ise dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.