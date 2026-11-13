Teknesini inşa etmedi, yetiştirdi! Mantardan kanoyla denizde 42 kilometre böyle ilerledi

5 Ağustos 2025 sabahı sulara açılan sanatçı, bu destansı ve bir o kadar da yorucu açık deniz macerasını başarıyla tamamladı. Kıyıya ulaştığında eşi ve yakın arkadaşları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Shoemaker, "Fungal miselyum tekne ile yapılan en uzun solo yolculuk" kategorisinde Guinness Dünya Rekoru'nun resmi sahibi ilan edildi. Bu çılgın proje sadece bir rekor değil, aynı zamanda çevre kirliliğine karşı doğal bir devrim niteliği taşıyor.