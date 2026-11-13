Teknesini inşa etmedi, yetiştirdi! Mantardan kanoyla denizde 42 kilometre böyle ilerledi

Shoemaker, Ganoderma polychromum adı verilen bir mantar türünün miselyumlarından (kök benzeri yapıları) tamamen organik, 48,5 kilogram (107 lb) ağırlığında bir kano yetiştirdi. Amacı, Katalina Adası'ndan başlayıp Kaliforniya kıyılarındaki San Pedro'ya kadar uzanan Pasifik Okyanusu sularında tam 42,43 kilometrelik (26,4 mil) zorlu bir rotayı kürek çekerek aşmaktı.
5 Ağustos 2025 sabahı sulara açılan sanatçı, bu destansı ve bir o kadar da yorucu açık deniz macerasını başarıyla tamamladı. Kıyıya ulaştığında eşi ve yakın arkadaşları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Shoemaker, "Fungal miselyum tekne ile yapılan en uzun solo yolculuk" kategorisinde Guinness Dünya Rekoru'nun resmi sahibi ilan edildi. Bu çılgın proje sadece bir rekor değil, aynı zamanda çevre kirliliğine karşı doğal bir devrim niteliği taşıyor.
PLASTİK KİRLİLİĞİNE KARŞI ÇEVRECİ BİR ALTERNATİF: MİSELYUM
Günümüzde okyanusları ve deniz yaşamını tehdit eden en büyük tehlikelerin başında strafor ve plastik atıklar geliyor. Sam Shoemaker'ın ürettiği ve mantar ile suyun birleşimini temsil eden bu özel materyal (kendi deyimiyle AquaFung), tam da bu noktada devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor.
Standart bir plastik kadar hafif ve su üzerinde kalma kapasitesine sahip olan bu organik yapı, doğaya bırakıldığında zehirli kalıntılar bırakmadan tamamen biyolojik olarak çözünebiliyor. Sanatçı, teknesini endüstriyel bir fabrikadan almak yerine, stüdyosunun dışında devasa tek bir miselyum bloğu halinde bizzat doğanın gücüyle yetiştirdi.
TEKNEYİ "BÜYÜTMEK" TAM 6 HAFTA SÜRDÜ
Bu devasa mantar kano yapım süreci de okyanus yolculuğunun kendisi kadar etkileyici. Shoemaker, teknenin istenilen boyuta ve dayanıklılığa ulaşması için tam 6 hafta boyunca mantarı özel bir kalıbın içinde özenle büyüttü. Ardından, suya dayanıklı hale gelmesi ve kürek çekilebilir bir ağırlığa inmesi amacıyla kuruması için üç ay daha bekledi.
Ortaya çıkan eser, altında yön bulmayı kolaylaştıran bir omurgası bulunan, pürüzlü kahverengi-sarı yüzeyiyle son derece stabil bir deniz aracı oldu. Kurutulmuş yaban mantarlarının son derece dayanıklı bir yapıya sahip olması, teknenin tuzlu suda hemen parçalanmasını başarıyla engelledi.
"BEN BİR BİLİM İNSANI DEĞİL, SANATÇIYIM"
Zorlu yolculuğun sonunda beklediğinden çok daha az yorulduğunu ve adrenalinin onu ayakta tuttuğunu belirten Shoemaker, bu rekor denemesini bir daha mantardan bir tekneyle tekrarlayıp tekrarlamayacağı sorulduğunda oldukça dürüst bir yanıt veriyor.
Mantar kanosunun aslında ağır olduğunu ve pek de hızlı gitmediğini belirten rekortmen, böylesi bir tekne üretmek için gereken muazzam kaynak ve zaman ihtiyacının altını çiziyor.
Ancak sanatçı, "Ben bir bilim insanı değil, sanatçıyım. Eğer ben bu kadarını başarabiliyorsam, insanlık olarak sürdürülebilirlik konusunda çok daha ilerisine gidebileceğimize inanıyorum," sözleriyle asıl mesajını veriyor.