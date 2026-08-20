Teknofest heyecanı Gölcük’te

TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Fuar 4 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Türk Donanması'nın gözde platformlarından TCG Anadolu ile TCG Heybeliada, dün Yalova'dan selamlama geçişi yaparak alana geldi.

SAT VE SAS DAMGA VURACAK

Fuarda, yerli ve milli savunma sanayii ürünleri, en yeni sistemleriyle denizcilik alanındaki gücünü dünyaya gösterecek. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi çeşitli etkinlikler festival atmosferini zenginleştirecek. Fuar kapsamında SAT, SAS ve deniz havacılık birimi gösterileri, denizcilik tarihini yansıtan alanlar, gemi ziyaretleri, sanal gerçeklik deneyimleri ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ

Fuarın kapıları, ziyaret etmek isteyen vatandaşlara açık olacak. Ücretsiz deniz seferleri, ring otobüsleri ve otopark alanlarının yer aldığı TEKNOFEST Mavi Vatan, 23 Ağustos tarihine kadar Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçileri ağırlayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör