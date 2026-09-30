Teknofest heyecanı Şanlıurfa’yı sardı

Kadim şehir Şanlıurfa, Türkiye'nin en büyük teknoloji organizasyonlarından TEKNOFEST Güneydoğu'ya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festival, teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine, atölyelerden çeşitli etkinliklere uzanan programıyla ziyaretçileri ağırlayacak. Festival öncesi kentte hazırlıklar sürerken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek teknoloji tutkunlarını ve vatandaşları Şanlıurfa'ya davet etti.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ KADİM ŞEHİRDE

TEKNOFEST'in Şanlıurfa için teknoloji ve havacılığın ötesinde önemli bir tanıtım fırsatı sunduğunu belirten Gülpınar, ziyaretçilerin festival heyecanını yaşarken kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini de keşfedebileceğini ifade etti. Göbeklitepe ve Karahantepe'den Balıklıgöl'e, Harran'dan Halfeti'ye uzanan eşsiz mirasıyla Şanlıurfa'nın ziyaretçilerine binlerce yıllık bir tarih yolculuğu sunduğunu vurgulayan Gülpınar, kentin gastronomisi ve köklü müzik kültürünün de festival atmosferine ayrı bir renk katacağını kaydetti.

"ŞANLIURFA'NIN GÜZELLİKLERİNİ BİRLİKTE YAŞAYALIM"

Başkan Gülpınar, TEKNOFEST için yaptığı davette, "Teknolojinin geleceğine tanıklık ederken, Göbeklitepe'den Harran'a uzanan binlerce yıllık tarihimizin, eşsiz Şanlıurfa mutfağımızın ve UNESCO Müzik Şehri kimliğimizin güzelliklerini de birlikte yaşayalım. Tarihimizi keşfedelim, eşsiz lezzetlerimizi tadalım, müziğimizin ve kültürümüzün zenginliğine tanıklık edelim. Tüm vatandaşlarımızı TEKNOFEST Güneydoğu'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



TEKNOLOJİ İLE TARİH AYNI ŞEHİRDE BULUŞACAK

BİNLERCE yıllık medeniyet mirasına ev sahipliği yapan Şanlıurfa, TEKNOFEST ile geçmişin birikimini geleceğin teknolojileriyle aynı şehirde buluşturacak. Beş gün boyunca teknoloji tutkunlarını ağırlayacak kent, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra gastronomisi ve müziğiyle de ziyaretçilere kapsamlı bir Şanlıurfa deneyimi sunacak. Başkan Gülpınar, TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenlenmesine katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar başta olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör