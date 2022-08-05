"Teknofest Karadeniz" Trabzon yarışmaları başladı

Karadeniz'in Trabzon ayağında Medical Park Stadyumu'nda organize edilen TEKNOFEST kapsamında 7 dalda "Ulaşımda Yapay Zeka", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri", "Çevre ve Enerji Teknolojileri", "Sanayide Dijital Teknolojiler", "Uçan Araba", "Biyoteknoloji İnovasyon", "Helikopter Tasarım" yarışmaları yapılıyor.
Etkinlik, T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Baykar, Cezeri, Tusaş, Aselsan, Tübitak, Tübitak Mam, Sanko Holding ve Beyazay Derneği yürütücülüğünde gerçekleşecek. 3 gün boyunca sürecek. Trabzon'da gerçekleşecek yarışmalara 27 bin 79 takım başvurusu alınırken, 427 finalist takım ve 2033 finalist yarışmacı bulunuyor.
Açılış programına Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Ak Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de katıldı.
Açılış programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in, Türkiye'nin milli hamle yolculuğunun sembol organizasyonu olduğuna işaret eden Kacır, tam bağımsız Türkiye iddiasının toplumla en güçlü şekilde buluştuğunu ve dünyanın en büyük teknoloji festivalinin düzenlendiğini söyledi. Kacır, özellikle yüksek teknolojide kendi ihtiyaçlarını, kendi kabiliyetleriyle karşılayabilen bir Türkiye adına TEKNOFEST'e çok değer verdiklerine dikkati çekerek, "Milli teknoloji hamlesi kendini savunma sanayinde en güçlü şekilde ispat ediyor, etmeye devam edecek. Bugün Türkiye kritik ihtiyaçları için başkalarına el açan, başkalarının desteklerinden yardım uman bir ülke olmaktan çıkmıştır. Bugünün Türkiye'si artık yüksek teknolojide en kritik ve stratejik ürünlerini, platformlarını, alt sistemlerini, çekirdek teknolojilerini kendi imkanlarıyla geliştirebilen bir ülke. İşte bu toprakların evlatları dünyanın en iyisi insansız hava araçlarını bu topraklara ve medeniyetimize hediye ettiler. İnşallah yine bu toprakların çocukları onlardan çok daha ötesi işleri önümüzdeki yıllarda milli teknoloji hamlesine sahip çıkarak başarmaya devam edecekler" diye konuştu.
TEKNOFEST'i gerçekleştirirken en temel iddialarından birisinin de savunma sanayisindeki başarıyı teknolojinin diğer alanlarına yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden Kacır, "Tarım, enerji ulaştırma, sağlık, finans teknolojilerinde velhasıl teknolojinin tüm alanlarında savunma sanayinde neyi başardıysak aynısını inşallah başarılı olacağız. Bunu gençlerimizle işte bu alanda toplanan gençlerimizle başaracağız. Biz çok genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Bizim nüfusumuzun ortanca yaşı 32. Avrupa'nın bazı ülkelerinde ortanca yaşı 47-48'e erişti. Dünya'yı yüksek teknoloji değiştiriyor, dönüştürüyor. Dünyayı dönüştüren teknolojilere çoğunlukla genç insanlar imza atıyor. İşte TEKNOFEST'de onun için düzenlediğimiz bir organizasyon. Gençlerimizin her alanda yüksek teknolojiyi milli ve özgün olarak geliştirme iddiasını çok erken yaşlardan itibaren taşıması adına hayata geçirdiğimiz bir iş." ifadelerine yer verdi.
Yarışmalara Kocaeli Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Pozitif Alternas" takımı "Akıllı enerji sistemiyle" katıldı. Takım lideri danışman Öğretmen Burhan Aksoy ise, yarışmaya farklı bir sistemle katıldıklarını belirterek, "sistem tamamen yapay zeka temelle çalışan bir akıllı enerji yönetim sistemidir. Sistemin yazılımı tamamen yerlidir. Enerjide dışa bağımlığının azaltılması ve enerjiden kaynaklı cari açığın azaltılması doğrultusunda hizmet vermektedir. Farklı yenilebilir enerji kaynaklarının bir arada kullanmaya imkan sağlayan ve kaynaklar arsında verimlikik analizi yapan ,aynı anda internet ortamından izlenebilen bir sistemdir. Yarışmalarda inşallah derece alarak Samsun'da ki TEKNOFEST ödül töreninde Cumhurbaşkanımızdan almayı hedefliyoruz" dedi.
Yarışmaya İzmir Fen Bilimleri Bornova Ortaokulundan "FBOTECK" takımı "yapay zeka kontrolü engelsiz park projesiyle" katıldı. Proje koordinatörü Enis Şentürk ve Ege Karavelioğlu ise projeyle ilgili "Bu projedeki amacımız, sağlıklı çocuklarla, engeli olan çocukların, çocukluk yaşlarından itibaren birlikte vakit geçirerek gelecekteki birbirlerine karşı farklılıklarını azarlatacaktır. Kamera yardımıyla oyun aletlerinin engeli olan çocuklar tarafından kullanılması amaçlanmıştır. Projemizle inşallah Samsun'da yapılacak olan finalde ödül almayı bekliyoruz"