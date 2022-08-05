"Teknofest Karadeniz" Trabzon yarışmaları başladı

TEKNOFEST'i gerçekleştirirken en temel iddialarından birisinin de savunma sanayisindeki başarıyı teknolojinin diğer alanlarına yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden Kacır, "Tarım, enerji ulaştırma, sağlık, finans teknolojilerinde velhasıl teknolojinin tüm alanlarında savunma sanayinde neyi başardıysak aynısını inşallah başarılı olacağız. Bunu gençlerimizle işte bu alanda toplanan gençlerimizle başaracağız. Biz çok genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Bizim nüfusumuzun ortanca yaşı 32. Avrupa'nın bazı ülkelerinde ortanca yaşı 47-48'e erişti. Dünya'yı yüksek teknoloji değiştiriyor, dönüştürüyor. Dünyayı dönüştüren teknolojilere çoğunlukla genç insanlar imza atıyor. İşte TEKNOFEST'de onun için düzenlediğimiz bir organizasyon. Gençlerimizin her alanda yüksek teknolojiyi milli ve özgün olarak geliştirme iddiasını çok erken yaşlardan itibaren taşıması adına hayata geçirdiğimiz bir iş." ifadelerine yer verdi.

Yarışmalara Kocaeli Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Pozitif Alternas" takımı "Akıllı enerji sistemiyle" katıldı. Takım lideri danışman Öğretmen Burhan Aksoy ise, yarışmaya farklı bir sistemle katıldıklarını belirterek, "sistem tamamen yapay zeka temelle çalışan bir akıllı enerji yönetim sistemidir. Sistemin yazılımı tamamen yerlidir. Enerjide dışa bağımlığının azaltılması ve enerjiden kaynaklı cari açığın azaltılması doğrultusunda hizmet vermektedir. Farklı yenilebilir enerji kaynaklarının bir arada kullanmaya imkan sağlayan ve kaynaklar arsında verimlikik analizi yapan ,aynı anda internet ortamından izlenebilen bir sistemdir. Yarışmalarda inşallah derece alarak Samsun'da ki TEKNOFEST ödül töreninde Cumhurbaşkanımızdan almayı hedefliyoruz" dedi.