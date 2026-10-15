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Giriş Tarihi: 15.10.2026

Teknofest şampiyonu Erzincan'ın gururu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Arda Songur, TEKNOFEST 2026 Mavi Vatan Küre Madde Yazım Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

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HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Teknofest şampiyonu Erzincan’ın gururu
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Arda Songur Erzincan'ın gururu oldu. Songur, TEKNOFEST 2026 Mavi Vatan Küre Madde Yazım Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Songur, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yürütülen ve yerli yapay zekâ modellerine nitelikli Türkçe bilgi altyapısı sağlamayı amaçlayan Küre Dijital Ansiklopedi çalışmalarında gönüllü yazar olarak yer alıyor. Gençlerin bilimsel ve özgün içerik üretmesini teşvik eden yarışmadaki bu başarı, üniversitede büyük gurur yarattı. EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, milli teknolojiye katkı sunan başarılı öğrenciyi ve Teknoloji Transfer Ofisi çalışanlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Teknofest şampiyonu Erzincan'ın gururu
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