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Giriş Tarihi: 3.10.2026 12:16

TEKNOFEST Şanlıurfa’da dördüncü gün heyecanı devam ediyor

Şanlıurfa’nın ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu 2026, dördüncü gününde de ziyaretçilerini teknoloji, havacılık ve savunma sanayi etkinlikleriyle buluşturuyor. Festival alanında gerçekleştirilen hava gösterileri, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
TEKNOFEST Şanlıurfa’da dördüncü gün heyecanı devam ediyor
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30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da paraşüt gösterileri, Bayraktar TB3 ve AKINCI uçuşları ile SOLOTÜRK gösterisinin yanı sıra çeşitli bilim etkinlikleri ve sahne programları gerçekleştiriliyor.

SİVEREK'TEN GELEN VATANDAŞLARIN BÜYÜK HEYECANI

Festival için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Mehmet Bağışmaz (70), Halil Turgut (62), Zülfikar Barut (58) ve Âdem Islak (61), gökyüzündeki uçuş gösterilerini yakından takip etti. Daha önce bu büyüklükteki hava araçlarını yakından görme fırsatı bulamadıklarını belirten vatandaşlar, TEKNOFEST'in kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

"SANKİ RÜYA GÖRÜYORUZ"

Hava gösterilerinden duydukları heyecanı anlatan vatandaşlar, Türkiye'nin yerli ve milli hava araçları üretmesinden dolayı gurur duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hayatımızda böyle uçak görmedik. İnanın sanki rüya ve hayal görüyoruz. Bu hayalimizi gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyoruz. Bu uçakların ülkemizde üretilmesinden dolayı milletçe gururlu ve sevinçliyiz.
Bu uçaklar ülkemizde olduğu sürece düşmanlarımız bizden korksun. Daha önce böyle uçakları yakından görme imkânımız yoktu. Bu imkânı bizlere sağlayan herkese teşekkür ediyoruz."

TEKNOFEST Güneydoğu 2026, 4 Ekim'e kadar Şanlıurfa'da teknoloji ve havacılık meraklılarını ağırlamaya devam edecek.

#SELÇUK BAYRAKTAR #ŞANLIURFA #SİVEREK
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TEKNOFEST Şanlıurfa’da dördüncü gün heyecanı devam ediyor
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