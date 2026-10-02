TEKNOFEST Şanlıurfa’da üçüncü gün heyecanı

30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu 2026, üçüncü gününde de yoğun etkinlik programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festival alanında gün boyunca havacılık ve savunma sanayisine ilişkin gösteriler düzenlenirken, gökyüzünde gerçekleştirilecek uçuşlar ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatıyor. Bugünün en dikkat çeken gösterilerinden biri ise Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK tarafından gerçekleştirilecek.

BAYRAKTAR TB3 VE AKINCI GÖKYÜZÜNDE

TEKNOFEST'in üçüncü gününde insansız hava araçları da gösterileriyle festival programında yer alacak. Bayraktar TB3 ve AKINCI ile gerçekleştirilecek uçuş gösterileri, havacılık meraklılarının ilgiyle takip edeceği etkinlikler arasında bulunuyor. Paraşüt atlayışlarının da yapılacağı festivalde, gün boyunca gökyüzünde hareketli anlar yaşanacak.

TEKNOLOJİ DENEYİMLERİ ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Festival yalnızca hava gösterileriyle sınırlı kalmayacak. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden çok sayıda deneyim alanı ve etkinlik de gün boyunca devam edecek. İleri teknoloji simülasyonları, bilimsel atölyeler ve sergilerin yanı sıra planetaryum, bilim şovları ve TEKNOFEST Zaman Tüneli ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Festival alanında ayrıca milli kara, deniz ve hava araçları sergilenirken, çeşitli fuar etkinlikleri ve öğrencilere yönelik ilk uçuş deneyimleri de gerçekleştirilecek.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN BİLİM DOLU PROGRAM

TEKNOFEST Şanlıurfa'nın üçüncü gününde özellikle çocuklar ve gençlerin teknolojiyle daha yakından tanışmasına yönelik etkinlikler öne çıkacak.

Eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları ve bilim şovlarıyla katılımcıların hem eğlenmesi hem de farklı teknoloji alanlarında deneyim kazanması amaçlanıyor.

GÜNÜN FİNALİ CEZA KONSERİYLE

TEKNOFEST Şanlıurfa'nın üçüncü gün programı, rap müziğin sevilen isimlerinden Ceza'nın konseriyle sona erecek.