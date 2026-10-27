TEKNOFEST’in madencileri Türk Altın tarafından ödüllendirildi

Türk Altın İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, yarışmada ilk üçe giren takımlar şirketin üst yönetimiyle bir araya geldi. Tören kapsamında takım temsilcileri, geliştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Takımlara ödülleri, Türk Altın CEO'su Abdurrahman Alp Beyaz tarafından takdim edildi. Yarışmada birinci olan Oremind Takımı 18 Cumhuriyet altını, ikinci olan Ergenekon Takımı 12 Cumhuriyet altını, üçüncü olan Yıldız Maden Takımı ise 6 Cumhuriyet altını kazandı.

'MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE BİR OYUN DEĞİŞTİRİCİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ'

Türk Altın CEO'su Abdurrahman Alp Beyaz, buradaki konuşmasında, "Bu sene ilk defa TEKNOFEST tarihinde Madencilik Teknolojileri Yarışması'na paydaş olarak bu yarışmayı başlatmış olduk. Hakikaten tarihte şu anda kendimize bir yer edinmiş olduk. Tabi bizim için bu konu birkaç açıdan önem arz ediyor. İlk defa böyle bir yarışmanın paydaşı olmak ve bunu başlatmış olmak bizim için gurur kaynağı. Türkiye'nin tam bağımsız ekonomisinde altın üretiminin önemi. Yani şirketimizin bu noktada cari açığa yapmış olduğu katkı. Madenciliğin aslında hayatımızın her alanında olduğu fikrinin altının çizilmesi. Ve buraya biraz daha fazla dikkat çekme arzumuz. Çünkü daha önceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi madencilik faaliyetleri olmazsa ne bu teknolojik başarıları elde edebiliriz ne uzaya roket gönderebiliriz ne SİHA yapabiliriz ne İHA yapabiliriz ne de bunun mühimmatını yapabiliriz. Dolayısıyla madenden minerale, mineralden metale, metalden materyale, oradan da tam bağımsız Türkiye yolculuğuna başlayan ilk adımı aslında bizim buradaki madenci arkadaşlarımız başlatmış oluyorlar" dedi.

Türk Altın CEO'su Beyaz sözlerini şöyle tamamladı; "Yarışmacı finalist arkadaşlarımızla ve diğer katılımcı arkadaşlarımızla büyük gurur duyuyoruz. Biliyorsunuz bu TEKNOFEST'te yarışmada yarışmak ve başarılı olmak dereceye girmek başlı başına bir olay değil. İnşallah AR-GE merkezimizle birlikte burada yarışan finalistlerin bizim sektörümüze de uygun olan projelerini hayata da geçirmiş olacağız. Dolayısıyla bizim aslında burada yapmaya çalıştığımız sadece bu konulara dikkat çekmek değil, aynı zamanda Türk Altın olarak madencilik sektöründe bir oyun değiştirici olmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de TEKNOFEST'teki çıktıları AR-GE merkezinde geliştirip gerçek hayata döndürmeyi, aynı zamanda da nitelikli insan kaynaklarını yetiştirmek için de burs projelerimizde de bu nitelikli insan kaynağını en üst seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki TEKNOFEST süreçleriyle, burs programlarımızın da tam anlamıyla hayata geçmesiyle birlikte, ümit ediyorum ki önümüzdeki beşinci seneden sonra artık bu ekmiş olduğumuz ekinlerin mahsullerini toplamaya başlamış olacağız. Hepinize tekrar şirketim, ülkemiz, devletimiz ve milletimiz adına vermiş olduğunuz emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum."

'ÇOK GURURLUYUZ'

Yıldız Maden Takımı takım kaptanı Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Buğra Sancaktutar, "Biz takım olarak hidrokarbon karakterizasyonu üzerine otonom sistemlerinin entegre olduğu bir sistem geliştirdik. Geliştirdiğimiz sistem dünyada var olan ve kullanılan bir sistem. Otonom ile entegrasyonu ve bunun sahaya uygulanması çok zordu. Biz bununla alakalı arkadaşlarımız ve hocalarımızın danışmanlığında bir proje geliştirdik. Türk Altın'ın bu konuda verdiği destekle beraber güzel bir konuma ulaştırdık. Projemizi hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

Ergenekon Takımı takım kaptanı Kırıkkale Üniversitesi Yunus Semih Telli, "Bu süreçte 6 kişilik takımımızla birlikte azim, büyük bir çalışmayla yer tabanlı radar sistemi oluşturduk. Bizi destekleyen Türk Altın ekibine teşekkür ederim" diye konuştu. Proje sorumlularından Kırıkkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan Taş, "İnterferometrik yer tabanlı radar sistemi geliştirdik. Ülkemizde de yaşadığımız maden facialarından etkilenerek bu projeyi geliştirmeye karar verdik. Projemiz geliştirilmeye çok uygun bir proje. Türk Altın ile beraber projemizi geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Oremind Takımı takım kaptanı Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Doruk Elibüyük, "Ekibimiz multidisipliner çalışan bir ekip. Bu konuda bir öncülük yaptığımızı düşünüyoruz. Projemiz maden zenginleştirme yöntemlerinden biri olan flotasyon üzerine. Biz bu sistemi optimize etmeye çalışıyoruz. Projemizle 1'inci olduğumuz için çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Bize böyle fırsatlar verildikçe böyle projeleri geliştirebileceğimizi gösteriyoruz. Hem ülkemiz hem de bizim adımıza çok güzel bir adım. Umarım böyle daha çok proje geliştirmeye devam ederiz" diye konuştu.

Ödül takdiminin ardından dereceye giren takımların başarısını kutlamak amacıyla pasta kesildi. Tören toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.