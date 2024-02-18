TEKNOFEST’te başvuru için yarın son gün

BU YIL Adana'da gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin öncü havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları için başvurular yarın sona eriyor. Yarışmalara Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören, lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabiliyor. Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, "TEKNOFEST 2024, genç zekâlara büyük fırsatlar sunuyor. 'Roket', 'Model Uydu', 'Sağlıkta Yapay Zekâ', 'Biyoteknoloji', 'İnovasyon' gibi 46 ana kategori ve 117 alt kategoride düzenlenecek yarışmalar, gençlerimize hayallerini gerçeğe dönüştürme ve en iyisi olma fırsatı sunuyor" dedi.