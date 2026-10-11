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Giriş Tarihi: 11.10.2026

Teknoparktan dijital büyükanne

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AA
Teknoparktan dijital büyükanne
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Samsun Teknopark bünyesinde Öğretim Görevlisi Dr. Sema Gül öncülüğündeki ekip, geniş aile yapısından çekirdek aile kültürüne geçişle birlikte ebeveynlerin bebek büyütürken yaşadığı tecrübesizliğe çözüm sunmak amacıyla yapay zekâ destekli "Dijital Büyükanne" platformunu geliştirdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Akademik Danışmanı Gül öncülüğünde yürütülen "Dijital Büyükanne" projesiyle ebeveynlere bebek bakımı ve gelişim takibinde uzman yönlendirmesi sağlanıyor.
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Teknoparktan dijital büyükanne
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