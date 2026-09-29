Tekstil atıkları bez çantalara dönüşüyor

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Fatih Belediyesi, ilçedeki 270 tekstil atığı toplama kumbarasıyla kullanılmış kıyafet, ayakkabı, kemer ve çanta gibi ürünleri evsel atıklardan ayrı toplayarak yeniden kullanım ve geri kazanım süreçlerine dahil ediyor. Fatih Belediyesi Atık Getirme Merkezi bünyesindeki atölyede de kullanım ömrünü tamamlayan tekstil ürünleri farklı uygulamalarla yeniden değerlendiriliyor. Atık tekstillerden bez çantalar tasarlanırken, yapılan çalışmalarla sıfır atık, yeniden kullanım ve döngüsel ekonomi konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan "Yeniden kullanımı ve geri dönüşümü teşvik ederek hem çevremizi koruyor hem de atıkların ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyoruz" dedi