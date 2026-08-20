Tekstil atölyesi cephanelik çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gizli bir suç ağı deşifre edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'ndaki bir tekstil kesimhanesine baskın düzenledi. Tekstil kesimhanesi adı altında faaliyet gösterdiği belirlenen iş yerinde yapılan aramalarda, atölyenin adeta cephanelik ve uyuşturucu yuvası olduğu ortaya çıktı.





2 ZANLI GÖZALTINDA

Yapılan aramalarda, 100 adet kullanıma hazır tabanca, 100 adet tabanca şarjörü, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen çeşitli nitelik ve miktarlarda maddeler, ticari ve şüpheli sevkiyatlar için kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonun ardından suç eşyalarının sahibi olduğu tespit edilen M.Y. ve M.A. isimli şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu devam ederken, olayla bağlantısı olduğu belirlenen üçüncü bir firari şüpheli hakkında ise yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör