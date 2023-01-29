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Giriş Tarihi: 30.1.2023

Tele-dolandırıcılar fizik profesörünü de kandırdı

Dolandırıcıları Prof. Dr. Mahmut Önder Hortaçsu’ya bankadaki paralarını FETÖ yalanıyla kendi hesaplarına aktarmasını istedi. İlk olarak 52 bin lira yollayan Hortaçsu dolandırıldığını anladı. Polis bir kişiyi yakaladı

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Tele-dolandırıcılar fizik profesörünü de kandırdı
İstanbul'da bir üniversitede fizik bölümünde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Mahmut Önder Hortaçsu (79), telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Birçok polis kimliği görüntüsü gönderip, profesörün hangi bankada kaç hesabı olduğunu bilen dolandırıcılar, tüm parasını tek hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyledi. FETÖ operasyonu kapsamında bu hesapları kullanan şahıslara suçüstü yapacaklarını söyleyen tele-dolandırıcılar, Hortaçsu'dan hesaplardaki paraları verdikleri hesaba transfer etmesini söyledi. Bir bankadaki 52 bin lira parayı söz konusu hesaba gönderen profesör, diğer bankadaki parasını transfer edeceği sırada dolandırıldığını anladı. Hortaçsu'nun şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada profesörün para transferi yaptığı hesabın Umut T. (31) adlı kişiye ait olduğu tespit edildi. Umut T. ifadesinde bir arkadaşının hesabında icra olduğunu belirterek, hesabına para gönderttiğini, parayı çekip kendisine vermesini istediğini söyledi. Umut T.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.

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Tele-dolandırıcılar fizik profesörünü de kandırdı
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