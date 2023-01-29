Tele-dolandırıcılar fizik profesörünü de kandırdı

İstanbul'da bir üniversitede fizik bölümünde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Mahmut Önder Hortaçsu (79), telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Birçok polis kimliği görüntüsü gönderip, profesörün hangi bankada kaç hesabı olduğunu bilen dolandırıcılar, tüm parasını tek hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyledi. FETÖ operasyonu kapsamında bu hesapları kullanan şahıslara suçüstü yapacaklarını söyleyen tele-dolandırıcılar, Hortaçsu'dan hesaplardaki paraları verdikleri hesaba transfer etmesini söyledi. Bir bankadaki 52 bin lira parayı söz konusu hesaba gönderen profesör, diğer bankadaki parasını transfer edeceği sırada dolandırıldığını anladı. Hortaçsu'nun şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada profesörün para transferi yaptığı hesabın Umut T. (31) adlı kişiye ait olduğu tespit edildi. Umut T. ifadesinde bir arkadaşının hesabında icra olduğunu belirterek, hesabına para gönderttiğini, parayı çekip kendisine vermesini istediğini söyledi. Umut T.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.