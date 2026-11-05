Telecerrahi ile mesafeler ortadan kalktı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı iş birliği ile 8'ncisi gerçekleştirilen Ürolojik Cerrahi Kongresi'nde uzaktan ameliyat yapıldı. Kongrede, canlı yayınlanan ameliyat, farklı merkezlerde görev yapan uzmanların teknolojinin sunduğu olanaklarla aynı cerrahi süreçte bir araya gelmesini sağladı.

TÜMÖR ÇIKARILDI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Önal ve Doç. Dr. Mehmet Hamza Gütekin'in uzaktan ve eş zamanlı bağlantıyla katıldığı ameliyat, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Ongün, Doç. Dr. Çağdaş Şenel ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Can Aykanat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 34 yaşındaki erkek hastanın böbreğindeki hastalıklı tümör dokusu 'Parsiyel nefrektomi' ile çıkarıldı. Böylece sağlıklı böbrek dokusunun mümkün olduğunca korunmasını amaçlandı. Prof. Dr. Şakir Ongün, telecerrahinin coğrafi sınırları aşarak, uzmanlar arasında eşzamanlı işbirliğine olanak sağlamasının, cerrahi bilgi ve deneyimin paylaşılması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

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