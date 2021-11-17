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Giriş Tarihi: 17.11.2021 23:24

Telef olan köpekle ilgili suç duyurusu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Telef olan köpekle ilgili suç duyurusu

Marmaris’te, 16 Ekim’de görgü tanıklarının ifadelerine istinaden, sokak köpeğine çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen, ilgili firmanın otobüs şoförü ve muavini hakkında, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Muğla Marmaris'te, 16 Ekimde, turizm firmasına ait bir yolcu otobüsü sokak köpeğine çarptı. Marmaris otogarında meydan gelen olayda köpek telef oldu. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olay sonrası otobüs şoförü, yetkililer, muavinler ve görgü tanıklarının ifadeleri alındı. Görgü tanıklarının ifadelerine istinaden köpeğe çarptığı iddia edilen ilgili firmanın plakasına göre otobüs şoförü ve muavini hakkında, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Marmaris Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden olayla iliği yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "16 Ekim tarihinde Marmaris otogar civarında sahipsiz bir hayvana (köpek) yolcu otobüsünün çarptığı ihbarı Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gidilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda 5199 sayılı kanun kapsamında tahkikat başlatılmıştır. Adli açıdan soruşturulması için Marmaris Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur"

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Telef olan köpekle ilgili suç duyurusu
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