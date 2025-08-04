Teleferikte elektrik akımına kapıldılar

Trabzon'un Sürmene ilçesinde ilkel teleferikle gübre taşmak isterken elektrik akımına kapılan Hüseyin (55) ve eşi Ayşe Öztürk (53), hayatını kaybetti. Acı olay, ilçeye bağlı Fındıcak köyünde meydana geldi. Bahçelerinde çalışan Hüseyin Öztürk ve eşi Ayşe Küçük Öztürk bindikleri ilkel teleferikte gübre taşırken elektrik akımına kapıldı. Yakınları, bahçede hareketsiz halde buldukları çift için sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Hüseyin ve Ayşe Küçük Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenazeler, Çarşı Mahallesi Eski Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Fındıcak Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.