Telefon dolandırıcıları 78 yaşındaki kadını 15 milyon lira dolandırdı! Dolandırıcılık Büro 9 kişiyi gözaltına aldı

7.5 MİLYONLUK EVİNİ 6.5 MİLYONA SATTIRDILAR

Dolandırıcılıkla da yetinmeyen şüpheliler, yaşlı kadınla görüşmeye devam ederek Eyüpsultan'daki evini sattırdı. Normal piyasa değeri 7 milyon 500 bin lira olan evi 6 milyon 500 bin liraya elden çıkartan yaşlı kadın, elde edilen satış gelirini de dolandırıcıların hesaplarına gönderdi. Şüpheliler, paraları araştırma sürecinde güvende tutmak bahanesiyle süreci uzattı. Bir süre sonra parasını geri almak için dolandırıcıları arayan ancak ulaşamayan yaşlı kadın, gerçeği anlayarak polise başvurdu.