Telefon dolandırıcıları 78 yaşındaki kadını 15 milyon lira dolandırdı! Dolandırıcılık Büro 9 kişiyi gözaltına aldı

Olay, Beşiktaş'ta Ekim ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu İngiltere'de yaşayan 1948 doğumlu Emine Gönül H.'yı telefonla arayan şüpheliler, klasik dolandırıcılık yöntemini kullanarak yaşlı kadını hedef aldı. Kendilerini güvenlik güçleri olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı kadına kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve adının terör örgütü ile bir operasyona karıştığını söyledi. Hakkında bir çalışma yürütüldüğünü, banka hesaplarındaki paraların terörün finansmanında kullanıldığını söyleyen şüpheliler, yaşlı kadının kimlik bilgilerini manipüle ederek kadını inandırdı. Telefonda uzun süre tutarak yaşlı kadının başkasıyla görüşmesini engelleyen dolandırıcılar, yaşlı kadını adım adım yönlendirdi.
120 BİN DOLARI ELLERİYLE TESLİM EDİLDİ
Korkuya kapılan 78 yaşındaki Emine Gönül H., bankadaki yaklaşık 120 bin dolar parasını çekerek şüphelilerin talimatı doğrultusunda bir parkta elden teslim etti. Paranın hazırlandığını teyit etmek için yaşlı kadına bankadan para çektirip fotoğrafını çektiren şüpheliler, parktaki buluşmada parolayı ise "Paran Güvende" olarak belirledi. Şüpheliler, parayı almaya gelen kişinin bu parolayı söylemesiyle parayı teslim aldı ve ayrıca hesaptan da para göndertti.
7.5 MİLYONLUK EVİNİ 6.5 MİLYONA SATTIRDILAR
Dolandırıcılıkla da yetinmeyen şüpheliler, yaşlı kadınla görüşmeye devam ederek Eyüpsultan'daki evini sattırdı. Normal piyasa değeri 7 milyon 500 bin lira olan evi 6 milyon 500 bin liraya elden çıkartan yaşlı kadın, elde edilen satış gelirini de dolandırıcıların hesaplarına gönderdi. Şüpheliler, paraları araştırma sürecinde güvende tutmak bahanesiyle süreci uzattı. Bir süre sonra parasını geri almak için dolandırıcıları arayan ancak ulaşamayan yaşlı kadın, gerçeği anlayarak polise başvurdu.
9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda şüphelilerin adresleri belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 2'si kuyumcu toplamda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcıların ele geçirdikleri vurgun paralarını kripto yöntemiyle yurt dışına aktararak kaçırdıkları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip kapsamında güvenlik kameraları tek tek incelendi. Görüntülerde dolandırıcıların yaşlı kadından paraları elden aldığı anlar, aktarılan paraları bankadan çektiği anlar ile aldıkları dövizleri bir döviz bürosunda TL'ye çevirdikleri anlar saniye saniye yer aldı.