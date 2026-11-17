Telefon kılıflarının arkasına artık neler sıkıştırmıyoruz ki; ama son günlerde aralarında en çok dikkat çeken kesinlikle defne yaprağı oldu. Mutfaktan çıkıp akıllı telefonlarımızın arkasına kadar gelen bu yeşil yaprağın ortalıkta bu kadar çok gezinmesinin sebebi ise insanı gerçekten şaşırtıyor.