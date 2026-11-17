Telefon kılıflarının arkasına artık neler sıkıştırmıyoruz ki; ama son günlerde aralarında en çok dikkat çeken kesinlikle defne yaprağı oldu. Mutfaktan çıkıp akıllı telefonlarımızın arkasına kadar gelen bu yeşil yaprağın ortalıkta bu kadar çok gezinmesinin sebebi ise insanı gerçekten şaşırtıyor.
Telefon kılıfının arkasında aile fotoğrafı, küçük bir not veya sevdiğimiz birinin vesikalığını görmeye alışığız. Ancak son dönemde bu eşyaların arasına hiç beklenmedik bir şey daha eklendi: Defne yaprağı. Mutfak dolaplarından tanıdığımız bu bitki, artık bazı kişilerin telefonlarında taşıdığı küçük bir aksesuara dönüştü.
Bu alışkanlığın en çok konuşulan nedeni bolluk ve bereket inanışı. Defne yaprağının maddi kazanç, iş hayatındaki başarı ve yeni fırsatlarla ilişkilendirildiği düşünülüyor. Bu nedenle bazı kişiler yaprağı günlük yaşamlarında yanlarından ayırmamayı tercih ediyor.
Defne yaprağını telefonuna yerleştiren herkesin amacı maddi kazanç elde etmek değil. Kimileri iş hayatında başarılı olmayı, kimileri uzun zamandır ertelediği bir hayalini gerçekleştirmeyi diliyor. Defne yaprağı da bu beklentileri temsil eden kişisel bir hatırlatıcı haline gelebiliyor.
Eskiden cüzdanların içine küçük fotoğraflar, uğurlu kabul edilen eşyalar veya anlamlı notlar konulurdu. Günümüzde ise telefonlar günün büyük bölümünde elimizin altında bulunuyor. Evde, işte, alışverişte ve yolculukta yanımızdan ayırmadığımız bu cihazlar, kişisel eşyalarımızı taşıdığımız yeni alanlardan biri haline geldi.
Defne yaprağını yalnızca telefon kılıfına yerleştirenlerin yanında, üzerine bir kelime veya dileğini temsil eden kısa bir ifade yazanlar da var. Buradaki amaç, kişinin ulaşmak istediği hedefi kendisine hatırlatması.
Telefon kılıfına defne yaprağı koymanın zenginlik getireceğine dair bilimsel bir kanıt yok; ama insanın kendine uğur getirdiğine inandığı şeyleri yanında taşıması yeni bir şey değil. Kimi fotoğraf koyar, kimi uğurlu eşyasını. Sosyal medyayla yayılan bu defne yaprağı trendi de o tanıdık alışkanlığın en eğlenceli hali.