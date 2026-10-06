Telefon ve bilgisayar başındakiler dikkat! Farkında olmadan nefesinizi tutuyor olabilirsiniz

Vücudumuza Ne Yapıyor? Ekran Apnesinin Zararları

Nefesinizi birkaç saniyeliğine tutmak zararsız görünebilir. Ancak bu durum gün boyunca yüzlerce kez tekrarlandığında sağlığınız üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açar:

Kronik Stres ve Anksiyete: Düzensiz nefes alma, stres modunu sürekli aktif tutar. Vücut sürekli kanda kortizol ve adrenalin gibi stres hormonları salgılar.

Zihinsel Yorgunluk ve Beyin Sisi: Yetersiz oksijen alımı beyne giden oksijeni azaltarak gün sonunda derin bir zihinsel yorgunluğa, odaklanma güçlüğüne ve baş ağrılarına yol açar.

Kalp-Damar Sistemi Üzerinde Yük: Nefes tutma ve aniden derin nefes alma döngüsü, kan basıncında (tansiyon) ve kalp atış hızında dalgalanmalara neden olur.