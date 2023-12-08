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Giriş Tarihi: 8.12.2023 13:55 Son Güncelleme: 8.12.2023 14:02

Telefoncuların alacak kavgası cinayetle sonlandı

Gaziantep’te iki esnaf arasında çıkan alacak tartışmasında bir telefoncu komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Telefoncuların alacak kavgası cinayetle sonlandı

Şahinbey ilçesinin Seferpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, sabah saatlerinde iş yerini açan telefoncu Kerim Serttaş (41) ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan esnaf arkadaşı Mustafa B. (35) tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mustafa B., yanında bulunan bıçakla Kerim Serttaş'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serttaş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Serttaş'ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılırken, arkadaş olan iki esnaf arasında telefon ticaretinden doğan alacak verecek nedeniyle bir süredir tartışma yaşandığını ve daha önce aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi.

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Telefoncuların alacak kavgası cinayetle sonlandı
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