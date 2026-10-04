Telefondaki sahte polislere 435 bin lirasını kaptırdı! Operasyonla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'de telefonla aranan S.V., kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından adının terör örgütüne karıştığı iddiasıyla korkuttu. Korkan ve adının karıştığını düşünen mağdur, şüphelilerin verdiği banka hesabına 435 bin para gönderdi.