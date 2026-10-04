Haberler Yaşam Haberleri Telefondaki sahte polislere 435 bin lirasını kaptırdı! Operasyonla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 4.10.2026 12:00

Telefondaki sahte polislere 435 bin lirasını kaptırdı! Operasyonla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtıp "Adınız terör örgütüne karıştı" yalanıyla bir kişiyi 435 bin TL dolandıran 4 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Telefondaki sahte polislere 435 bin lirasını kaptırdı! Operasyonla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
  • ABONE OL

Mersin'de telefonla aranan S.V., kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından adının terör örgütüne karıştığı iddiasıyla korkuttu. Korkan ve adının karıştığını düşünen mağdur, şüphelilerin verdiği banka hesabına 435 bin para gönderdi.

435 BİN LİRA DOLANDIRDILAR!

Parayı gönderdikten sonra kendini polis olarak tanıtan şüphelilerin irtibatı kesmesi üzerine dolandırıldığını anlayan S.V. polise başvurdu. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğimi ekipleri çalışma yaptı.

4 TUTUKLAMA

Yapılan çalışmada dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen şahısların İstanbul'da olduğu belirlendi. Mersin ve İstanbul polisiyle koordineli yürütülen çalışma sonucunda şüpheliler B.Ö., A.Y. B.K. ve E.Y. yakalandı. Yakalanan 4 şüpheli hakkında emniyette işlemlerinin yapılmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MERSİN #İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Telefondaki sahte polislere 435 bin lirasını kaptırdı! Operasyonla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA