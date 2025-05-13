Telefonla konuşurken yıldırım çarptı

Bilecik'te telefonla konuşurken üzerine yıldırım düşen 34 yaşındaki Gönül Konakçı hayatını kaybetti. Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Oluklu mahallesinde ebe olarak görev yapan Gönül Konakçı, yakınlarıyla piknik yapmak için bölgedeki mesire alanına gitti. Burada telefonla konuşan Konakçı'nın üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gönül Konakçı, önce Söğüt İlçe Devlet Hastanesine, ardından ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Konakçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.