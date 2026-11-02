Telefonlarınızı şarj edin! 2 Kasım İstanbul’un 15 ilçesinde 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak

Bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiler öncesinde vatandaşların hazırlıklı olması gerekiyor. Özellikle telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlarını kullanacak olanlar, kesintiden etkilenecek mahalleleri ve elektriklerin yeniden verileceği saatleri araştırmaya başladı.
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ