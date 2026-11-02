Haberler Yaşam Haberleri Telefonlarınızı şarj edin! 2 Kasım İstanbul'un 15 ilçesinde 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak
Giriş Tarihi: 2.11.2026 07:34

Telefonlarınızı şarj edin! 2 Kasım İstanbul'un 15 ilçesinde 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'da yaşayan vatandaşları 2 Kasım Pazartesi günü yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu geldi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından paylaşılan planlı kesinti programına göre, kentin 15 ilçesinde belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Bazı bölgelerde kesintilerin 8 saate kadar sürmesi bekleniyor.

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Telefonlarınızı şarj edin! 2 Kasım İstanbul’un 15 ilçesinde 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak
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Bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiler öncesinde vatandaşların hazırlıklı olması gerekiyor. Özellikle telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlarını kullanacak olanlar, kesintiden etkilenecek mahalleleri ve elektriklerin yeniden verileceği saatleri araştırmaya başladı.

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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