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Giriş Tarihi: 1.10.2026 19:37

Telefonu çalıp kaçan kapkaççı yakalandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir kadının cep telefonunu çalan ve kaçmaya başlayan kapkaççı, bölgede görevli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri’nin müdahalesiyle aynı dakika yakalandı. Cep telefonu sahibine teslim edildi.

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Emir SOMER Emir SOMER
Telefonu çalıp kaçan kapkaççı yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün anında müdahale ederek sonuç aldığı "Kapkaç" olayı Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İstiklal Caddesi üzerindeki bir kadının arkasından yaklaşan şapkalı ve kapüşonlu bir kapkaççı, kadının elindeki cep telefonunu zorla alarak hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Bölgede görevli olan ve durumu fark eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM - Güvenlik Büro Amirliği Polisleri olaya anında müdahale etti. Kaçmaya çalışan 24 yaşındaki kapkaççı M.K. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay anları ve kapkaççının yakalandığı anlar KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi) kameraları ve güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere de yansıdı. Kapkaççının çalmış olduğu cep telefonu ele geçirildi ve sahibine teslim edildi. Kapkaççı M.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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Telefonu çalıp kaçan kapkaççı yakalandı
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