Telefonu çalıp kaçan kapkaççı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün anında müdahale ederek sonuç aldığı "Kapkaç" olayı Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İstiklal Caddesi üzerindeki bir kadının arkasından yaklaşan şapkalı ve kapüşonlu bir kapkaççı, kadının elindeki cep telefonunu zorla alarak hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Bölgede görevli olan ve durumu fark eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM - Güvenlik Büro Amirliği Polisleri olaya anında müdahale etti. Kaçmaya çalışan 24 yaşındaki kapkaççı M.K. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay anları ve kapkaççının yakalandığı anlar KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi) kameraları ve güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere de yansıdı. Kapkaççının çalmış olduğu cep telefonu ele geçirildi ve sahibine teslim edildi. Kapkaççı M.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör